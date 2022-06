Incidente mortale a Cefalù, la vittima una motociclista

Incidente mortale a Cefalù. Nello contro tra un’auto e uno scooter ha perso la vita Giovanni Lo Menso di 65 anni. L’uomo per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Citroen guidata da un giovane di 22 anni. I mezzi sono stati sequestrati. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Giglio dove l’uomo è morto.

