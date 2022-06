La carica delle 104: rinviati a giudizio 40 tra medici e falsi invalidi

Il gup del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha disposto il rinvio giudizio nei confronti di quaranta persone coinvolte in un altro filone di inchiesta sull’ormai nota “Carica delle 104”. Per altre due persone scatta la prescrizione mentre per altri tre la richiesta di rinvio a giudizio è nulla per un difetto di notifica nell’avviso di conclusione indagine. La decisione è arrivata nella serata di ieri a margine di un’udienza preliminare-fiume. Il processo si aprirà il prossimo 3 ottobre davanti il giudice monocratico Agata Genna. L’intera inchiesta, nota alle cronache nazionali, ipotizza un “sistema” che coinvolgerebbe medici, insegnanti e presunti falsi invalidi facendo leva sulle agevolazioni della legge 104 garantendo, a chi non aveva diritto, di potere usufruirne ottenendo tutti i vantaggi del caso (trasferimenti, invalidità civile).

loading..