Movida violenta a San Leone, il sindaco Miccichè chiede rinforzi al Prefetto

I recenti fatti incresciosi accaduti a San Leone hanno indotto il primo cittadino Franco Miccichè a chiedere, al Prefetto Maria Rita Cocciufa, la convocazione del Comitato per l’ordine pubblico e la Sicurezza.

“L’Amministrazione, scrive il sindaco Miccichè in una nota, ha dato ulteriore impulso all’azione quotidiana della nostra Polizia locale con l’aumento delle ore lavorative, ma è evidente che tutto questo, purtroppo, non basta.Per potere garantire una maggiore presenza ed aumentare la percezione di protezione da parte dei cittadini abbiamo bisogno l’aiuto di tutte le forze dell’ordine. Ringrazio il Prefetto per la disponibilità dimostrata.”