22enne arrestato per evasione

I carabinieri della stazione di Menfi hanno arrestato un ventiduenne del posto per il reato di evasione. Il giovane, che sta scontando una precedente condanna emessa dal tribunale dei Minori, si trovava in regime di detenzione domiciliare quando si sarebbe allontanato dall’abitazione per raggiungere la casa della madre che stava discutendo con alcuni vicini.

loading..