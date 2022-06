68enne a piedi travolto da auto: denunciato 73enne

Un pensionato di 68 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto mentre si trovava a piedi da un’auto condotta da un 73enne in contrada Filici, a Cammarata.

Il personale medico, giunto sul posto, dopo un primo soccorso ha disposto il trasferimento immediato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove i medici mantengono riservata la prognosi.

Secondo una prima ricostruzione, effettuata dai carabinieri della locale Compagnia, il 73enne a bordo di una Ford Focus non avrebbe rispettato la segnaletica stradale travolgendo in pieno l’altro pensionato che era sulla carreggiata a piedi. Il conducente dell’auto è stato denunciato per lesioni gravi.