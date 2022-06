Esplosione Ravanusa, il Comitato “Dieci come noi” dal presidente Musumeci

a Palazzo d’Orleans il presidente Nello Musumeci e l’onorevole Giusy Savarino hanno incontrato il Comitato “Dieci come noi” e i tecnici in rappresentanza delle vittime della tragedia di Ravanusa.

“Abbiamo ritenuto giusto e doveroso dare seguito alla loro richiesta di interlocuzione. Nel corso dell’incontro il Comitato ha tenuto a ringraziare la Regione Siciliana per la sensibilità e la concretezza dimostrata a sostegno della comunità ravanusana e ha potuto riferire le proprie legittime istanze.

Proseguiremo con una nuova riunione sulla ricostruzione nelle prossime settimane a cui interverranno il Comune di Ravanusa, i tecnici di infrastrutture e l’ingegnere Cocina così da mettere assieme i pezzi e tassello dopo tassello per ricostruire, insieme, Ravanusa”, ha dichiarato l’onorevole Giusy Savarino.

