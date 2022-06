Lavoratori in nero in azienda telemarketing: maxi sanzione al titolare

Quattro lavoratori in nero sono stati scoperti nei giorni scorsi dai finanzieri della Compagnia di Bagheria.

In particolare, le Fiamme gialle durante un controllo in una società attiva nel settore delle vendite porta a porta e del telemarketing hanno riscontrato la presenza, fra gli altri, di quattro dipendenti intenti a prestare la propria opera pur in assenza delle comunicazioni obbligatorie per l’assunzione.

Al datore di lavoro è stata comminata una sanzione amministrativa da 1.800 a 10.800 per ciascun lavoratore impiegato in nero.