“Mafiosi e parenti col reddito di cittadinanza”: 14 rinvii a giudizio ad Agrigento

Il gup del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli ha disposto il rinvio a giudizio a carico di 14 imputati coinvolti in un’inchiesta della Guardia di Finanza che ipotizza una truffa sul reddito di cittadinanza che sarebbe stato incassato indebitamente anche da persone condannate per mafia e parenti.

La prima udienza del processo è stata fissata il prossimo 5 ottobre davanti il giudice Agata Genna. L’inchiesta è coordinata dal pm Gloria Andreoli.

Ad alcuni di loro si contesta di avere ottenuto l’erogazione del beneficio nonostante avessero riportato delle condanne per associazione mafiosa, che sono ostative per legge. Ad altri, coniugi o parenti di mafiosi, si contesta di avere omesso di dichiarare l’esistenza della condanna per incassare un contributo superiore.