Porto Empedocle, chieste due assoluzioni per molestie sessuali e lesioni

Il sostituto procuratore della Repubblica, Gianluca Caputo, ha avanzato una richiesta di assoluzione in favore dei due imputati attualmente a processo per una vicenda che ipotizza i reati di violenza sessuale e lesioni.

I fatti contestati risalgono al 2015: secondo l’ipotesi accusatoria prospettata in origine in stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche,avrebbe molestato la sorella dell’altro imputato. Quest’ultimo, notando la scena, sarebbe sceso in strada in soccorso della parente aggredendo e staccandogli parte dell’orecchio.

Per il pubblico ministero, che ha avanzato richiesta di assoluzione di entrambi gli imputati, non c’è prova di molestie sessuali. La sentenza sarà emessa il prossimo 24 settembre.