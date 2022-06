Rissa a colpi di spranga: arrestati due fratelli

carabinieri della stazione di Porto Empedocle, in esecuzione di un provvedimento del gip del tribunale di Agrigento, hanno arrestato due fratelli empedoclini per il reato di lesioni aggravate in concorso. Il più giovane è finito ai domiciliari mentre per il fratello maggiore è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

La vicenda risale allo scorso marzo quando, secondo la ricostruzione accusatoria, i due indagati sarebbero stati protagonisti di una rissa avvenuta nel “quartiere degli indiani”, nei pressi della cementeria di Porto Empedocle, con altri due fratelli.

I motivi, non ancora del tutto chiari, sarebbero riconducibili a vecchie ruggini personali. Dalle parole si è passati ai fatti con l’utilizzo anche di spranghe di ferro e il ferimento dei rivali.