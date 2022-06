Rifiuti per strada a Porto Empedocle, il sindaco Martello: “ora basta”

“E’ iniziato il momento di agire da parte del Comune di Porto Empedocle nei confronti degli incivili che buttano l’immondizia in strada o lasciano sacchetti per le vie cittadine beffandosi degli sforzi di Amministrazione e collettività di mantenere il decoro urbano attraverso la raccolta differenziata porta a porta”. Cosi il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello. “Fare la raccolta differenziata non è solo una questione di rispetto dell’ambiente e della collettività. Al contrario di quel che si potrebbe pensare, il mancato rispetto delle disposizioni comunali in materia di spazzatura può comportare sanzioni, talvolta anche salate. E ciò vale non solo nel caso in cui vi sia la consapevole volontà del cittadino di eludere la disciplina in questione, ma anche di un errore incolpevole, conclude il sindaco, magari dettato da distrazione e poca cura del decoro. Ecco perché conviene conoscere bene le norme e adeguarsi.”

loading..