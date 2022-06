Una colonia estiva per i profughi ucraini ospiti a Favara

Il Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino, ha promosso ed organizzato una “colonia estiva” in favore di 18 cittadini ucraini profughi, ospiti presso il Convento dei Francescani a Favara ed in altre famiglie. La colonia è resa possibile grazie alle donazioni dei soci del Centro che si sono autotassati per realizzare questo momento di socialità e svago per mamme e bambini ucraini così fortemente provati dalla guerra.

La colonia estiva inizierà domani 15 giugno 2022, ore 10:00 – 17:00, durerà fino a fine mese e sarà effettuata presso lo Stabilimento balneare “Milonga” di Porto Empedocle.

“I partecipanti alla colonia saranno accompagnati ed assistiti per tutta la durata dalla Croce Rossa Italiana, delegazione di Agrigento – comunica la presidente Lina Urso Gucciardino – per cui voglio ringraziare il presidente Angelo Vita e tutti i suoi collaboratori che ci accompagnano in questa meravigliosa iniziativa”.

Ogni giorno le mamme ed i loro bambini saranno trasportati da Favara a Porto Empedocle con i mezzi della CRI, verrà dato loro un telo mare, cappellino ed altri elementi necessari. I volontari saranno con loro tutta la giornata e garantiranno assistenza. Previsti il pranzo e la merenda, giochi ed animazione e tutti i servizi della struttura balneare. Nel corso della colonia saranno programmati anche momenti di svago e di socializzazione, incontri culturali e sarà anche assicurato un supporto psicologico e medico grazie ad alcuni medici e volontari del Centro Guttuso che hanno dato la loro disponibilità.