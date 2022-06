Vitello rischia di annegare in laghetto, salvato dai Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco hanno salvato un vitello che rischiava questo pomeriggio di annegare in un laghetto artificiale della provincia palermitana. E’ accaduto nella frazione di Casaboli, a Monreale, dove l’animale è stato tirato fuori provvidenzialmente dai pompieri.

L’sos alla sala operativa del comando provinciale di Palermo è scattato intorno alle 15. Ad intervenire una squadra di vigili del fuoco per il recupero di un vitello caduto all’interno del laghetto “Cresta” utilizzato per l’irrigazione dei campi coltivati. Ad essere stato richiesto il supporto del nucleo sommozzatori di Palermo e della squadra Saf, in nucleo speleo alpino fluviale, che dopo aver opportunamente imbragato l’animale hanno provveduto al suo recupero.

Il vitello è stato affidato al personale del corpo forestale della Regione Siciliana. Si effettueranno una serie di accertamenti per capire a chi appartenesse e quali sono le sue condizioni di salute. Apparentemente l’animale sembrava essere in buone condizioni.