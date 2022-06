Agrigento, danneggiati scooter e auto: avviate indagini

Uno scooter e un’auto sono stati danneggiati in pieno centro città ad Agrigento.

Nel primo caso, lo scooter di proprietà di un 55enne agrigentino sarebbe stato danneggiato in piazza Aldo Moro. Ignoti avrebbero preso di mira il bauletto anteriore del veicolo a due ruote.

L’auto, invece si trovava parcheggiata in via Esseneto, di proprietà di un 39 enne agrigentino, che ha trovato la carrozzeria della vettura tutta rigata verosimilmente con un oggetto appuntito.

Un fatto sul quale ora indagano i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento dopo le denunce presentare dai rispettivi proprietari.