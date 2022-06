Il Comune ha deliberato l’affidamento diretto dei servizi tecnici, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la “messa in sicurezza d’emergenza” della ex discarica “Musta – Favarotta”. L’incarico al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall’architetto Giuseppe Ilardo e ingegnere Carmelo Mulè.

Giovanni Blanda

