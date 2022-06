Cesare Sciabarrà aderisce a “Prima L’Italia” e scende in campo alle elezioni regionali

“Con nostro grande piacere e soddisfazione, comunichiamo l’adesione a ‘Prima l’Italia’ e la candidatura alle prossime elezioni regionali, nel collegio di Agrigento, del giornalista Cesare Sciabarrà, già candidato a Sindaco di Canicattì, arrivato al ballottaggio con ben il 48% delle preferenze, pari a 6.064 voti. Un risultato straordinario, ottenuto grazie ad una campagna elettorale condotta con determinazione e sobrietà. Cesare Sciabarrà è oggi presente nel civico consesso canicattinese e svolge un importantissimo ruolo di opposizione.”Queste le parole del commissario regionale di ‘Prima l’Italia’ On. Nino Minardo e del commissario provinciale di Agrigento On. Annalisa Tardino.

“Il coinvolgimento di Cesare Sciabarrà nella nostra lista – proseguono i deputati – rappresenta un valore aggiunto e una proposta elettorale seria e di spessore. Sciabarrà è molto conosciuto, sia in provincia, che in tutta la Sicilia, per il suo lavoro di giornalista. Direttore di un importante testata giornalistica provinciale, autore di prestigiose interviste, importanti reportage e denunce sul territorio, è un vero punto di riferimento del giornalismo d’inchiesta.In verità Sciabarrà, pur non avendo mai ricoperto incarichi politici, si è sempre battuto per il proprio territorio. Dapprima per la sua città natale, Porto Empedocle, poi a Canicattì, dove si è trasferito per motivi familiari, diventando ben presto punto di riferimento per la comunità.Esperto in comunicazione, sue diverse campagne di sensibilizzazione per il rispetto del territorio e dell’ambiente. Il suo ingresso nella nostra squadra- proseguono ancora i deputati- ci rende orgogliosi, per le grandi doti umane, politiche, amministrative e comunicative che lo contraddistinguono e che saranno un’importante risorsa per il nostro partito e soprattutto per il nostro territorio”.

Cesare Sciabarrà, nel ringraziare i vertici regionali e provinciali di ‘Prima l’Italia’, On. Minardo ed On. Tardino, per l’accoglienza ricevuta dichiara che ‘la politica è un dovere, un esercizio in cui ognuno di noi si deve misurare. Solo interessandosi della cosa pubblica e del territorio in cui si insiste e si vive, si può avere la prospettiva di poterlo migliorare”.

Un grosso in bocca al lupo e auspici per un lavoro proficuo e pieno di soddisfazioni, vengono infine augurati dal deputato regionale in carica e ricandidato, On. Carmelo Pullara, che sottolinea come vada sempre privilegiato lo spirito di squadra rispetto al singolo.