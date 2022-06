Lampedusa, crolla tetto piscina Comunale

una squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento dell’isola di Lampedusa e’ intervenuta per il crollo del tetto della piscina comunale. Sul posto, per le proprie competenze chiamati i Vigili Urbani e il responsabile dell’ufficio tecnico. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito in attesa di ulteriore e necessari interventi . Nessun ferito.

