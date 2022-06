Licata, perde controllo dell’auto: giovane in prognosi riservata

a Licata, in via Caduti in Guerra, dove un giovane del posto è rimasto gravemente ferito e si trova adesso ricoverato all’Ismett di Palermo in prognosi riservata con importanti lesioni interne e al fegato.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, a bordo della sua Smart, avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare prima contro una Bmw parcheggiata lungo la carreggiata e, dopo il violento impatto, anche contro il muro di recinzione di un’abitazione.

Immediati i soccorsi con il trasferimento prima all’ospedale di Licata, e poi a Palermo, dove i medici mantengono riservata la prognosi sulla vita del ragazzo. Ricoverato, al San Giacomo d’Altopasso, il passeggero che viaggiava con il giovane. Le sue condizioni sono meno critiche dell’amico. Sul posto gli agenti di polizia del locale commissariato, che si occupano delle indagini e dei rilievi, e anche una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Licata a supporto.