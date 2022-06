17enne denunciato per spaccio di droga

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato un 17enne del posto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno svolto una fulminea attività investigativa culminata con un controllo mirato nei confronti del giovane nel quartiere di Villaggio Mosè.

Il ragazzo è stato sorpreso in possesso di 20 grammi di hashish e 1.200 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Soldi e stupefacente sono stati sequestrati. Ulteriori indagini sono ancora in corso per risalire alla rete di fornitori.