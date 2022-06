Acquedotti colabrodo, Cancelleri annuncia interventi “L’acqua bene prezioso ma incredibilmente disperso”

Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri interviene riguardo l’integrazione di ulteriori 169 milioni di euro al programma React-Eu di ammodernamento e ristrutturazione della rete idrica.

“Il programma React-Eu di ammodernamento e ristrutturazione della rete idrica é stato integrato di ulteriori 169 milioni di euro. Si tratta di risorse previste per l’annualità 2022 che consentiranno di finanziare ulteriori 10 progetti” dichiara Cancelleri.

“In sicurezza centinaia di chilometri di acquedotti colabrodo”

“I progetti hanno beneficiato di due tranche di finanziamenti: la prima, per 313 milioni di euro, ha permesso di finanziare ben 7 opere. Adesso con questa seconda tranche si scorrerà l’intera graduatoria.

Si tratta di 482 milioni del React-Eu per mettere in sicurezza centinaia di chilometri di acquedotti-colabrodo e restituire a cittadini, agricoltori e imprese la certezza sull’erogazione dell’acqua“, afferma il Sottosegretario Cancelleri.

Piano di ammodernamento e ristrutturazione che interesserà il sud Italia

“L’acqua bene prezioso, ma incredibilmente disperso in condotte vetuste e inefficienti rende necessario questo piano di ammodernamento e ristrutturazione delle reti idriche che interesserà il sud Italia.

Tra gli interventi finanziati i principali riguardano le reti idriche della Campania, di Napoli, il risanamento delle reti idriche della Puglia e dell’acquedotto lucano in Basilicata”, continua Cancelleri.

“Per quanto attiene alla Sicilia i progetti riguarderanno la riduzione delle perdite nelle reti di Enna, Palermo e della provincia di Caltanissetta, nonché la riduzione delle perdite, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti idriche di Catania e Agrigento.

Con questo piano di riqualificazione riusciremo ad affrontare concretamente il problema degli acquedotti-colabrodo che é una delle principali emergenze che vive il Sud” conclude il Sottosegretario Cancelleri.

E sono tanti gli acquedotti in Sicilia che necessitano di interventi immediati per consentire ai cittadini un migliore approvvigionamento dell’acqua. Non di rado, in tanti comuni, a causa di guasti alle reti idriche, i cittadini rimangono a secco.