Cibo scaduto o non idoneo al consumo: sequestrati 73kg di alimenti

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, unitamente ai militari del centro anticrimine natura e a quelli della stazione di Joppolo Giancaxio, hanno effettuato serrati controlli in alcune attività commerciali. Al setaccio tre tra bar e ristoranti.

Il bilancio, al termine dell’attività, è di 73 kg di alimenti sequestrati poiché risultati scaduti o non idonei al consumo. In uno degli esercizi i carabinieri hanno riscontrato anche la mancanza della documentazione necessaria per la somministrazione al pubblico di cibo.