Compra un salotto con i soldi dell’ex marito: Difesa si oppone ad archiviazione

Si impossessa dei documenti dell’ex marito e stipula un finanziamento regolarmente andato a buon fine per l’acquisto di un salotto comprato da Poltrone&Sofà? Una 53enne agrigentina è finita sotto inchiesta per le ipotesi di reato di appropriazione indebita e sostituzione di persona ma la stessa Procura di Agrigento, con il sostituto procuratore Maria Barbara Grazia Cifalinò, ha avanzato richiesta di archiviazione nei confronti dell’indagata sostenendo che l’acquisto è stato compiuto prima della separazione, avvenuta in seguito, e comunque non comporta un arricchimento personale ma riconducibile ad un soddisfacimento delle esigenze coniugali.

La vicenda, che risale al 2020, scaturisce dalle denunce dell’ex marito -un 69enne – che attraverso l’avvocato Monica Malogioglio ha presentato opposizione alla richiesta chiedendo che vengano sentiti i funzionari dell’istituto di credito che hanno rilasciato il certificato di firma digitale con cui poi è stato stipulato il contratto e producendo documenti che – secondo la difesa – attesterebbero l’avvenuta separazione già in epoca antecedente. L’intricata vicenda, che risale al 2020, approda davanti il gup Francesco Provenzano chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione.