Favara, un milione di euro per la nuova mensa nella scuola Falcone e Borsellino

L’Amministrazione comunale di Favara ottiene il finanziamento di un nuovo progetto con fondi Pnrr: si tratta di quello da poco più di un milione di euro per la costruzione di una nuova mensa a servizio della scuola “Falcone e Borsellino” di via Olanda.

“Dopo il finanziamento della ricostruzione della scuola ‘Mendola’ – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Schembri – otteniamo un altro importante risultato che corona il lavoro svolto in sinergia per il bene della città.

Ringraziamo in particolare l’ingegnere Giuseppe Pitruzzella, il dipendente comunale Antonio Zambito Marsala e il consigliere Gerlando Nobile per la risoluzione della complessa fase di accatastamento dei beni, il rup Giuseppe Priolo, il geometra Maurizio Bottone, l’architetto Antonio Giancani che hanno partecipato alla stesura del progetto, l’energy Manager Erika Matina e il consigliere comunale Salvatore Bellavia. Siamo adesso fiduciosi che altri progetti tra quelli presentati potranno essere finanziati nel prossimo futuro”.