Incendi ad Agrigento, vertice in Prefettura con i Vigili del Fuoco

si è svolto presso questo Ufficio Territoriale del Governo un primo incontro presieduto dal Prefetto Maria Rita Cocciufa, al quale hanno partecipato il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e i rappresentanti sindacali della categoria dei Vigili del Fuoco appartenenti alle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, USB, Federistat-Cisal e CONCONAPO.

Nel corso della citata riunione, è stata sottolineata l’importanza dell’azione svolta dai Vigili del Fuoco soprattutto in questo periodo dell’anno nell’attività di contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia che si sviluppano nel territorio provinciale.

A tale riguardo, è stato espresso unanime apprezzamento per le iniziative coordinate – avviate con adeguato anticipo – dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale, dalla Direzione Regionale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, che hanno portato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa, che ha tratto spunto dall’esperienza messa in campo lo scorso anno nel territorio agrigentino, volto a prevenire e fronteggiare – tramite l’utilizzo di risorse, mezzi ed un costante scambio informativo – l’emergenza legata agli incendi boschivi e di interfaccia.

Nel corso dell’incontro è stata altresì evidenziata la necessità che all’attività di contrasto attuata dal personale addetto dei Vigili del Fuoco sia affiancata una pervasiva attività di prevenzione espletata in primo luogo attraverso l’ausilio di tutti gli Enti e le Istituzioni coinvolte nella gestione dell’attività di prevenzione e contrasto agli incendi.

In tal senso, è stata ribadita la fondamentale importanza che assume in questo frangente la pulizia delle sterpaglie dei terreni e delle proprietà private, la quale, seppure prevista ed imposta per il tramite di apposite ordinanze sindacali, deve essere supportata anche attraverso ad una forte opera di sensibilizzazione della popolazione sul tematica.

A tale riguardo, tuttavia, è emerso un ritardo da parte di alcuni Sindaci della provincia nell’adozione delle citate ordinanze ed uno scarso controllo sull’attuazione delle stesse.

Nel corso dell’incontro, inoltre, è stato concordato con il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e con i rappresentanti sindacali presenti che, al fine di tutelare il territorio provinciale rispetto ad incendi caratterizzati da episodi di recidività, verranno segnalate a questa Prefettura i terreni privati e le aree che negli anni sono colpite da eventi incendiari, al fine di richiamare l’attenzione dei vari Comuni ad effettuare accurati controlli ed una specifica opera di sensibilizzazione.

Infine il Prefetto Maria Rita Cocciufa ha auspicato che nella cittadinanza prevalga il senso civico sull’incuria, affinchè il territorio provinciale e le sue bellezze possano essere tutelati dalla furia devastatrice degli incendi che, in una stagione estiva che si preannuncia ancora più calda di quella passata, costituirebbero un pericolo anche per la pubblica incolumità.