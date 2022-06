Naro, grande festa per San Calogero; Brandara: “un vortice di emozioni”

San Calogero è tornato tra la Sua gente. Grande festa a Naro.

“È stata un’emozione grandissima oggi vivere insieme ai miei concittadini un momento di festa come questo, per riscoprirci tutti insieme comunità, intorno alla figura di questo Santo che rappresenta la solidarietà, l’inclusione, l’amore per il prossimo.

Rivedere i volti dei miei concittadini dopo due anni terribili, riscoprire i sorrisi dei più piccoli alla loro prima festa è un vortice di emozioni che ripaga di tutto il lavoro che c’è dietro ad un evento come questo”, scrive in una nota il sindaco Maria Grazia Brandara.

“Un caloroso grazie va al presidente del Libero Consorzio Raffaele Sanzo, ai Carabinieri, alla Protezione civile ed a tutte le associazioni di Volontariato che hanno collaborato alla migliore riuscita della prima parte della festa del Patrono San Calogero.Un grazie particolare al collega sindaco di Licata Giuseppe Galanti per aver permesso che la sua Polizia Municipale potesse accorrere in supporto di quella di Naro per la disciplina del traffico. E mi pare appena il caso di sottolineare che gli agenti di Licata hanno operato per mera devozione nei confronti del Santo, ovvero non solo non hanno ricevuto alcun compenso ma, anzi, molti di loro non sarebbero dovuti essere in servizio per fine turno”, ha concluso Brandara