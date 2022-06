Forza Italia a Canicattì, annunciate due candidature alle Regionali

A Canicattì si è svolto un incontro in casa Forza Italia, nella prospettiva delle prossime elezioni Regionali in autunno. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il vice coordinatore regionale del partito, onorevole Riccardo Gallo, il commissario provinciale onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, e l’ex eurodeputato Totò Iacolino. Nel corso del dibattito sono intervenuti anche il sindaco di Camastra, Dario Gaglio, il vice presidente del consiglio comunale di Canicattì di Forza Italia, Giuseppe Alaimo, e il consigliere azzurro Diego Ficarra, e la coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, Irene Agata Sacheli. L’occasione è stata proficua per tracciare insieme un percorso di aggregazione capace di garantire il massimo apporto al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. Si tratta di un obiettivo verso il cui raggiungimento si misurerà soprattutto il nutrito e qualificato gruppo dirigente di Forza Italia canicattinese, tra Ivan Paci, Ivan Trupia, Calogero Greco, Angelo Inglima, Fernando e Carmelo Vaccaro. L’assemblea si è conclusa con l’annuncio della candidatura nella lista di Forza Italia alle prossime Regionali, in quota Donne, della stessa Margherita La Rocca Ruvolo e della stimata commercialista di Palma di Montechiaro, Alessandra Fiaccabrino, anche lei presente a Canicattì.

