Porto Empedocle, granite lanciate contro murale di Camilleri

“A distanza di quasi tre anni dalla sia realizzazione, oggi è successo quello che speravamo mai potesse accadere : qualcuno nella notte ha imbrattato il murale di Camilleri con una sostanza rossastra, probabilmente una granita o qualcosa di simile.” A denunciare l’episodio, con un post su Facebook, è l’associazione culturale Mariterra di Porto Empedocle.

Continua la nota: “Proprio in questi giorni, avevamo contestato alcuni post che sollecitavano la rimozione dell’opera legata allo Scrittore, e non solo perché riteniamo sia un discorso sbagliato, ma anche perchè sappiamo bene la fatica fatta per creare tutto questo e perché riteniamo che qui su fb, certi discorsi possono essere facilmente fraintesi o che spesso servono solo a sobillare gli esaltati di turno e a creare odio. Casualità o meno, oggi abbiamo avuto un colpo al cuore e abbiamo potuto tamponare i danni nella sola parte bassa, armati di stracci e sgrassatore.Tante volte abbiamo trovato vasi danneggiati, piante divelte e persino il poster della pace, prima rubato e poi strappato, nonostante le chiare segnalazioni della presenza di una telecamera Comunale ,ben visibile, posta proprio nella nostra via Salita Chiesa.”

Conclude l’associazione: “A tal proposito, e visto che da sempre esigiamo più controlli, chiediamo a gran voce al Sindaco di far recuperare le riprese della telecamera presente e punire i colpevoli, per dare una segnale forte a tutta la Città, e per evitare che la prossima volta, succeda anche di peggio.”