Prete in aula riconosce uno dei suoi aggressori e ne scagiona un altro

E’ ripreso davanti il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, il processo scaturito dalla violenta aggressione ai danni del parroco don Mario Sorce avvenuta nel 2014 nei pressi della chiesa del Quadrivio Spinasanta. Sul banco degli imputati siedono sette persone. Il processo però rischia di arenarsi a causa della prescrizione che è ormai dietro l’angolo.

In aula è comparso don Mario Sorce che, rispondendo alle domande delle parti, ha di fatto riconosciuto uno dei suoi aggressori: “L’ho riconosciuto perché aveva fatto con me la cresima a Villaseta – ha detto il parroco – indicando uno degli imputati ” Il prete ha poi di fatto scagionato un altro degli imputati : “Non ho ricevuto colpi da lui e non l’ho visto dalla finestra dell’ufficio”.