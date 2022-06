Campobello di Licata, il Comune rilascia licenze edilizie

Sanatoria amministrativa per difformità strutturali del fabbricato ad una elevazione fuori terra per abitazione e deposito di attrezzi agricoli, in contrada Spatafora. Concessione edilizia rilasciata alla ditta Vincenzo Lombardo.

Altra licenza edilizia è stata rilasciata alla ditta Cammarata Maria Carmela, per la costruzione di un locale ad uso magazzino con tettoia e pergolato interno al cortile, in contrada Rizzo, zona E del Piano regolatore generale. I valori: superfice: lotto metri quadrati: 13905, fabbricato metri quadrati: 119; parcheggio: metri quadrati: 86,32.

Giovanni Blanda

