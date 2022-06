Favara, al via la raccolta differenziata multimateriale al mercato

Come programmato, è partita la raccolta differenziata multimateriale al mercato del venerdì.

“È stata necessaria qualche settimana per organizzare il servizio con due gasoloni ed gli operatori a seguito – spiegano gli assessori all’Ecologia e alle Attività produttive Lillo Attardo e Angelo Airó Farulla -. Questo specifico servizio, ovviamente, non inciderà sui costi del servizio ma contribuirà a migliorare il decoro”.

