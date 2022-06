Militari tornano a sparare a Punta Bianca? Mareamico: “Ci opporremo”

Il Comando militare esercito “Sicilia” ritorna a Drasy, a pochi passi da “Punta Bianca”, per le esercitazioni militari. Dopo la sospensione estiva in vigore fino al prossimo 15 ottobre, si ritorna a sparare fino al 30 dicembre.

“Ovviamente ci opporremo a questo folle scelta – afferma Mareamico -, visto che è in vigore un provvedimento della Procura di Agrigento, che vieta le esercitazioni, perchè la zona è fortemente inquinata per colpa delle manovre militari. In ogni caso chiediamo a tutti di mobilitarsi ed essere presenti il prossimo 17 ottobre 2022, per impedire la ripartenza delle esercitazioni militari”.Qualche mese addietro il Governo Musumeci ha decretato l’istituzione di Punta Bianca come riserva naturale.

