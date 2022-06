Casteltermini, consegnata nella postazione “Alfa 15” una nuova ambulanza

Dopo l’incontro, avuto a inizio di questo mese, con il responsabile provinciale della Seus Scpa, la Cgil Fp ha sollecitato l’azienda per il ricambio del mezzo di soccorso nella postazione del 118 di Casteltermini.

Nei giorni scorsi è stata assegnata una nuova Ambulanza modello Peugeot con tutti i presidi sanitari e gli elettromedicali nuovi, tra cui il ventilatore polmonare, dando così alla comunità sia di Casteltermini che dei Comuni vicini, in cui vengono prestati i soccorsi, una migliore qualità sanitaria e un maggiore confort nel tragitto per l’ospedale.

“Questo grande risultato non sarebbe avvenuto senza la fattiva collaborazione tra il Presidente della Seus Scpa Pietro Marchetta, il referente di bacino, Mario Contino, per la fornitura dell’ambulanza, e l’Azienda Sanitaria Provinciale rappresentata dalla Direttrice sanitaria del distretto di Casteltermini Matilde Prussia e con l’intervento del Commissario Mario Zappia per aver permesso l’installazione, in tempi rapidissimi, della colonnina elettrica indispensabile per tenere gli elettromedicali sempre in carica”, scrivono in una nota il Segretario aziendale Giuseppe N. Dolore e il Segretario Generale Vincenzo Iacono. Infine ci auguriamo che questa sinergia è collaborazione continui per migliorare il servizio sanitario di emergenza-urgenza 118 del territorio montano con l’inserimento dell’Infermiere a bordo dell’ambulanza, nella postazione di Casteltermini più volte sollecitato dalla Fp Cgil di Agrigento”.