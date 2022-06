Cucina in muratura e gazebo abusivi a San Leone, ordine di demolizione

Gli agenti della Polizia Locale di Agrigento, nel corso di un controllo per contrastare il fenomeno dell’abusivismo, hanno scoperto in una villetta in viale dei Pini a San Leone la presenza di una piattaforma in cemento di 42mq sprovvista di autorizzazioni.

L’opera prevede la realizzazione di una cucina in muratura e un gazebo.

Il Comune di Agrigento ha dunque dato l’ok all’ordine di demolizione che dovrà essere eseguito entro 90 giorni pena una multa che potrebbe variare da 2 a 20 mila euro.