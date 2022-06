Festa della Musica, al Teatro Pirandello i Conservatori di Ribera e Trapani

Dopo la presentazione della Festa della Musica Italiana in conferenza stampa al Ministero Italiano della Cultura ed il successo dell’anteprima nazionale con il SICILIAPOP SELINUNTE 2022 il 19 giugno alle ore 21.00 al Parco Archeologico di Selinunte in diretta streamig sul canale dell’Europa, la Festa della Musica dei Conservatori siciliani proseguirà poi il 20 Giugno all’insegna del Recovery Sound con una performance al tramonto del Toscanini Brass Ensemble diretto dal M° Nicola Di Grigoli nella suggestiva location della Scala dei Turchi tra marna bianca, mare, collina, pineta e siti archeologici; per concludersi il 21 Giugno con “ Le Nozze di Figaro” di W. A. Mozart sul palco del prestigioso Teatro Pirandello di Agrigento con i Solisti e l’Orchestra Sinfonica dei Conservatori A. Toscanini di Ribera e A. Scontrino di Trapani diretti dal M° Alberto Maniaci, evento finale Corso di Formazione Professionale Orchestrale Global Learning promosso da Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento e finanziato da Assessorato Istruzione Formazione Professionale Regione Sicilia in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello. Direttore di Produzione Simone Piraino.

Nel 1970 e fino al 1972, a Palermo si tenne il primo Festival pop rockd’Italia di grande valore simbolico e numerico nel Parco della Favorita e di richiamo internazionale, seguito poco dopo dal Festival Pop di Caracalla a Roma. Si esibirono artisti del calibro di Aretha Franklin, Duke Ellington, Kenny Clarke, Tony Scott, Brian Auger, Jhonny Hallyday, gli Ekseption e, tra gli italiani, Little Tony, Ricchi e Poveri, Rosa Balistreri e Giuni Russo. Per celebrare quel periodo ed in occasione della Festa della Muisca 2022, verrà realizzato l’evento internazionale C’era un Grande Prato Rock con SiciliaPop 2022 e Palermo Pop 1970/72 dal 19 al 21 giugno 2022. Il luogo prescelto per l’organizzazione dell’evento del 19 giugno, sarà il Parco Archeologico più grande d’Europa, il Parco di Selinunte, il tutto realizzato in gemellaggio con la manifestazone organizzata da Roma BPA (Best Practices Award) lo stesso giorno a Villa Pamphili. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la Commissione Europea, MIC, MUR, il Ministero e il Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, FEMURS (Federazione Musicale Regionale Siciliana dei Conservatori di Musica di Ribera-Agrigento, Messina e Trapani) Conservatorio di Napoli, AIPFM, SIAE, RAI, Parco Archeologico di Selinunte e cave di Cusa, Assessorato Turismo e Spettacolo e Assessorato BB.CC. e identità Siciliana della Regione Siciliana. Insieme una rete di Istituzioni e di realtà territoriali già aderenti al distretto turistico Costa del Mito, Ente a sostegno della manifestazione, che si prefigge di perseguire la promozione del territorio, del grande patrimonio artistico culturale e del turismo anche attraverso la valorizzazione dei giovani talenti, mettendo a frutto un connubio perfetto tra patrimonio storico- artistico – culturale e istituzioni di Alta Formazione Artistico Musicale. L’evento è stato ideato e organizzato dalla FEMURS sotto la Direzione Artistica della professoressa Mariangela Longo, vice direttrice del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera.

PROGRAMMA 21 giugno 2022, ore 18.30 Teatro Luigi Pirandello di Agrigento

Le nozze di Figaro (K. 492) in forma semiscenica

Opera in quattro atti di Wolfgang Amadeus Mozart, Libretto di Lorenzo Da Ponte, Nuova produzione del Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera in collaborazione con ECUA (Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento). Progetto “Global Learning III”.

CAST

Il Conte di Almaviva

Filiberto Bruno

La Contessa di Almaviva

Lucia Nicotra e Grazia Sinagra

Susanna

Martina Saviano

Figaro

Antonino Arcilesi

Cherubino

Sara Semilia e Rachele India

Marcellina

Giovanna Nuara e Francesca Gambina

Bartolo/Antonio

Luca Micciché

Basilio/ Don Curzio

Samuele Di Leo

Barbarina

Carlotta Nocera

Scuole di Canto dei Conservatori A. Toscanini di Ribera e A. Scontrino di Trapani – Proff.ri Filippo Adami e Ugo Guagliardo

ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO “ARTURO TOSCANINI” DI RIBERA (AG) in collaborazione con CONSERVATORIO “ANTONIO SCONTRINO” DI TRAPANI

Alberto Maniaci – Direttore

Riccardo Ferrara – Direttore del Conservatorio A. TOSCANINI

Elisa Cordova – Direttore del Conservatorio A. SCONTRINO

Mariangela Longo – Direttore Artistico

Simone Piraino – Direttore di Produzione