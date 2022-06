Rompe braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari

Posto ai domiciliari ha manomesso il braccialetto elettronico, ed è scappato dalla sua abitazione. Si tratta di un 45enne di Licata, denunciato alla Procura della Repubblica, per evasione dai carabinieri della Compagnia di Licata che hanno avviato le ricerche.

Occhipinti era stato arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Stefano Zammuto, nel maggio dell’anno scorso perché sarebbe evaso dai domiciliari per farsi consegnare il “pizzo” da alcuni commercianti.

Da poco era stato scarcerato, e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico, dal Tribunale del Riesame.