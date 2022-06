Ucciso a coltellate a 27 anni: chiesto processo per quattro

La Procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio delle quattro persone protagoniste della rissa in cui, la sera del 7 ottobre 2021, a Marsala, in via Curatolo, davanti la pizzeria Carpe Diem, venne ucciso a coltellate il 27enne Luigi Loria.

Il processo e’ stato chiesto per Ion Nadoleanu, di 21 anni, e il padre Constantin Tapu, di 39, romeni, accusati di omicidio in concorso, rissa e porto illegale fuori dall’abitazione di coltello dalle dimensioni non consentite dalla legge, nonche’, solo per rissa, per i marsalesi Giuseppe e Catia Loria, di 27 e 21 anni.

Questi ultimi, fratello e sorella dell’ucciso, sono al contempo anche “parte offesa”. La prima udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Marsala e’ stata fissata per il prossimo 25 luglio. Un 16enne appartenente al nucleo familiare romeno e’ gia’ stato rinviato a giudizio davanti il Tribunale per i minorenni di Palermo.