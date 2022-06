Verso rinvio scadenza collaudi ristrutturazione vigneti a causa dei ritardi nel reperire materiale per il caro-prezzi

“Ho raccolto le istanze dei vitivinicoltori rispetto alle esigenze di rinviare la scadenza dei collaudi per la ristrutturazione dei vigneti realizzati e da realizzare in seguito al bando 2019/2020 e 2018/2019. Ringrazio il direttore regionale del dipartimento Agricoltura, Dario Cartabellotta, per la sollecitudine con la quale mi ha risposto dandomi notizia che l’Agea ha già disposto il rinvio della scadenza per le opere di miglioramento al 30 giugno 2023, mentre per i collaudi del bando 2018/2019 la scadenza sarà prorogato a dicembre 2022, e si attende in tal senso un provvedimento nei prossimi giorni per i relativi pagamenti. Sono molteplici, infatti, i casi in cui non possono essere rispettate le scadenze fissate al prossimo 20 giugno per le difficoltà nella realizzazione delle opere a causa del rincaro eccessivo delle materie prime. Attualmente persistono problemi nel reperire tempestivamente i materiali ed a ciò va sommata la carenza di manodopera. Questa situazione ha causato grosse difficoltà alle imprese agricole dell’intero territorio siciliano, con maggior impatto nella provincia di Trapani, dove i redditi degli agricoltori sono più bassi rispetto ad altre province. Alla proroga che è necessaria occorre associare l’opzione che consente di poter onorare i pagamenti del materiale acquistato anche dopo il 20 giugno, proprio perché in questo periodo le aziende agricole sostengono ulteriori costi non rinviabili per i trattamenti antiparassitari, l’irrigazione e la spollonatura”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

loading..