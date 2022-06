65enne muore schiacciato dal suo trattore

Un uomo di 65 anni è morto a Sant’Angelo di Brolo, nel Messinese, a causa di un incidente avvenuto in campagna, l’uomo è morto schiacciato dal suo trattore. La vittima è Michele Sereno di 65 anni.

L’anziano è rimasto schiacciato dal mezzo di trasporto che si è ribaltato mentre stava arando un terreno di sua proprietà. E’ accaduto ieri pomeriggio. L’uomo era titolare di un’impresa edile a Firenze ma aveva fatto ritorno al suo paese natio per trascorrere i pomeriggi nella sua abitazione di campagna con i familiari. Proprio uno dei parenti ha dato l’allarme ma i soccorsi si sono rivelati inutili: per lui non c’era più nulla da fare.