Agrigento, Mareamico ripulisce spiaggia di Maddalusa

“Visto che nessuno fa nulla, non possiamo assistere in silenzio al degrado delle nostre spiagge. Nel bagnasciuga di Maddalusa e Babbaluciara ci sono decine di pneumatici e quintali di plastiche, portati a riva dalle mareggiate invernali. Domenica 26 giugno vieni con noi a pulire questa spiaggia. Fai qualcosa anche tu per la nostra città e non girarti dall’altra parte!” Così in una nota l’associazione ambientalista Mareamico che annuncia una pulizia straordinaria della spiaggia di Maddalusa.

