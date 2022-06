Campobello di Licata, riparte la festa di San Giovanni

Inizia oggi (mercoledì 22 giugno), a Campobello di Licata, la festa di San Giovanni, dopo due anni stop per covid. E’ anche la vigilia del Sacro Cuore di Gesù. Alle ore 18,30 santa messa in Chiesa Madre, Chiesa Beata Maria Vergine dell’Immacolata e Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes. Giovedi 23 giugno ore 19 santa messa in Chiesa Madre. Ore 20 vespri solenni nella Chiesa Madre San Giovanni Battista. I festeggiamenti si concluderanno domenica prossima.

Giovanni Blanda

