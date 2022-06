Rubarono ambulanza e ferirono autista: in 4 a processo

E’ stato avviato, in Tribunale, a Marsala, un processo che vede imputate quattro persone di Vita (Tp) per lesioni personali e rapina, con l’aggravante di avere favorito Cosa Nostra.Secondo l’accusa, i quattro, in concorso, il 5 marzo 2019, a Vita, “mediante violenza alla persona e minaccia, s’impossessavano delle chiavi dell’autoambulanza condotta da E.P., sottraendole a quest’ultimo che le deteneva in quanto incaricato del servizio di soccorso sanitario in occasione di una manifestazione. Fatto aggravato perche’ commesso contro una persona incaricata di pubblico servizio”. Dalle indagini e’ emerso che potrebbe essere stata una intimidazione.

Nella colluttazione, E.P., 45 anni, costituitosi parte civile, riporto’ un “trauma distorsivo al ginocchio destro”, con prognosi di guarigione di 20 giorni. E.P., residente a Vita, e’ stato presidente di un’associazione operante in campo sanitario, che tre anni fa ha anche subito un tentativo di furto. A sostenere l’accusa nel processo e’ il pm della Dda di Palermo Francesca Dessi’.