Agrigento, Cisl Fp nomina i coordinatori delle professioni sanitarie

Sono Carmelinda Cipolla, Vincenzo Spoto e Gaetano Pastro i nuovi coordinatori delle professioni sanitarie per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna della Cisl Fp.

Le nomine, giunte al termine del percorso congressuale, sono state ufficializzate nei giorni scorsi.

“E’ la dimostrazione – dichiara la segreteria per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna – dell’attenzione che come sigla di categoria riponiamo nei confronti di questo comparto ed in particolare alle specificità professionali degli operatori sanitari che negli ultimi anni sono stati messi a dura prova da una pandemia globale senza spesso il riconoscimento effettivo del lavoro svolto. Sono tante le emergenze con cui ci confrontiamo e ci confronteremo, a partire dalla carenza di personale che sta oggi mettendo a dura prova questi operatori”

VISIT WEBSITE