Agrigento, operaio morto in azienda: difesa imputati chiede perizia

Nuova udienza preliminare, davanti il gup del tribunale di Agrigento Francesco Provenzano, nell’ambito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nei confronti di tre persone per la morte di Massimo Aliseo, 28enne operaio della Medical Gas Criogenici, deceduto in seguito allo scoppio di una bombola di ossigeno il 2 gennaio 2019 nell’azienda che si trova alla zona industriale di Agrigento. I difensori degli imputati, gli avvocati Silvio Miceli e Maurizio Buggea, hanno chiesto al giudice di disporre una perizia per accertare le reali cause dell’incidente e cosa abbia innescato l’esplosione della bombola.

