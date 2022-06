Furto di materiale elettrico: danni per 38mila euro

Ladri in azione in viale Siena a Sciacca all’interno di un deposito di una ditta, che si occupa della manutenzione degli impianti Enel per la provincia di Agrigento.

Sono stati portati via bobine di cavi di rame dal peso di 1.500 chili, e ben 600 chili di condutture in rame, per un ammontare del danno quantificato in 38.000 euro.

È stato il capo cantiere dell’azienda a fare l’amara scoperta e a recarsi dai Carabinieri della locale compagnia per presentare denuncia a carico di ignoti. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini.