Migliorare le condizioni del centro storico di Siculiana: approvato regolamento

l centro storico di Siculiana, con le sue stradine arabe e i suoi scorci, rappresenta un patrimonio di bellezza, purtroppo interrotto da case fatiscenti che diventano ricettacolo di topi e discariche a cielo aperto. Nell’ultima seduta il consiglio comunale ha approvato un regolamento che favorisce la cessione di immobili in degrado al comune o la vendita ad un prezzo simbolico degli stessi a privati.

“Una situazione inaccettabile che va affrontata con determinazione, scrive il primo cittadino Peppe Zambito. Ringrazio tutti i consiglieri comunali che all’unanimità hanno sostenuto e migliorato la proposta, comprendendo la necessità e l’urgenza di intervenire. Nei prossimi giorni verranno rese note le modalità per la cessione o per l’acquisizione delle Case nel Borgo e verrà costituito un apposito staff che curerà tutti gli aspetti tecnici/amministravi dell’iniziativa”.

