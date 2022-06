Nel vivo, a Campobello di Licata, le celebrazioni in onore di San Giovanni Battista, patrono della cittadina agrigentina. La festa è organizzata dall’ unita pastorale Chiesa Madre San Giovanni Battista. Stasera (Giovedi 23 giugno), alle ore 19, santa messa in Chiesa Madre. Seguiranno, alle ore 20, i vespri solenni. Venerdì 24, con inizio alle ore 19, santa messa in Chiesa Madre, alla presenza delle autorità delle autorità civili e militari.

Giovanni Blanda

