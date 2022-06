Agrigento, festeggiamenti tradizionali per San Calogero

Tornano i festeggiamenti tradizionali, dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, in onore di San Calogero. La festa si svolgerà dal 1 al 10 Luglio, con le tradizionali processioni, della mattina e la sera, con l’unica limitazione imposta dagli organizzatori che è il divieto di toccare il simulacro e di salire sulla vara per baciare il santo.

“Non c’è nessuna processione blindata, non c’è nessun santo blindato, facciamo appello solo al buon senso dei cittadini di rispettare le regole imposte, anche perchè il Covid non è del tutto passato”. Cosi Don Gerlando Montana Lampo che, durante la presentazione della manifestazione, ha voluto lanciare questo appello di prudenza alla città.

Tra le novità in programma l’infiorata presso il santuario di San Calogero che si terrà dal 28 al 30, ci sarà la passeggiata per la vita “100passeggini” che si svolgerà il 9 luglio e vedrà la partecipazione di mamme in attesa e bambini in passeggino. La festa si concluderà con i giochi pirotecnici il 10 Luglio alle ore 23.