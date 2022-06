Agrigento, incendio doloso danneggia tre abitazioni e un’auto

E’ di natura dolosa l’incendio che ha danneggiato pesantemente tre abitazioni e un’automobili in contrada Borsellino, nella frazione di Montaperto.

Due squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e anche un’autobotte della Forestale, hanno lavorato per ore per cercare di spegnere in breve tempo possibile le fiamme ed evitare altri danni.

Nessun dubbio sul fatto che il rogo sia stato di origine dolosa.