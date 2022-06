Aumenti tariffe irrigazione, protesta Consulta agricola

Il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica “Agrigento 3” Antonio Garofalo ha deliberato le nuove tariffe e ora la Consulta agricola spontanea protesta.

“Apprendiamo, con notevole disappunto, una proposta di deliberazione del 28 aprile dove sono state stabilite le nuove tariffe per il 2022: beneficio irriguo € 150,00 per Ha (era 75 euro nel 2021) e il costo dell’acqua a 0,29 euro al mc (era 0,21 euro al mc nel 2021)”, spiegano dalla Consulta. Da tempo l’organismo che raduna quasi 100 aziende agricole del Trapanese e dell’Agrigentino denuncia “il momento difficile che stanno vivendo le imprese, dovuto al rincaro del costo del gasolio. Ma la Consulta ha piu’ volte denunciato anche la rete colabrodo del Consorzio e le difficolta’ che riscontrano gli agricoltori nell’approvvigionarsi d’acqua”. “Ci ritroviamo di fronte a una politica regionale miope nei confronti delle istanze degli agricoltori ci ha riempito di false promesse e pochi fatti concreti – spiegano dalla Consulta – questo ulteriore aumento significherebbe il definitivo affossamento del comparto agricolo. Non possiamo accettare simili tariffe, pertanto chiediamo alle istituzioni regionali un passo indietro ed una forte presa di responsabilita’ in difesa del comparto”.