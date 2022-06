Campobello di Licata, Festa del patrono San Giovanni Battista

Proseguono a Campobello di Licata i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono della cittadina agrigentina. La festa è organizzata dall’ unita pastorale Chiesa Madre San Giovanni Battista. Stasera, Venerdì 24, con inizio alle ore 19, santa messa in Chiesa Madre, alla presenza delle autorità delle autorità civili e militari. Sabato alle ore 19, santa messa, sempre in Chiesa Madre San Giovanni Battista, presieduta da monsignore Salvatore Muratore, campobellese, vescovo emerito della diocesi di Nicosia (Enna).

Giovanni Blanda

loading..